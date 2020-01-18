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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Наполи
Неаполь
0:2
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Кьеза 26
Влахович 74
Серия А, 20 тур
Серия А,
20 тур
Италия
18 янв. 2020, 22:45 МСК
18.01.2020, 22:45 МСК
суббота
Составы
Наполи
мин
25
Оспина
Давид Оспина
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
13
Луперто
Себастьяно Луперто
90
22
Ди Лоренцо
Джованни Ди Лоренцо
90
5
Аллан
Аллан
56
20
Зелински
Петр Зелински
64
8
Руис
Фабиан Руис
90
7
Кальехон
Хосе Кальехон
75
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
90
99
Милик
Аркадиуш Милик
90
Запасные
27
Карнезис
Орестис Карнезис
1
Мерет
Алекс Мерет
62
Тонелли
Лоренцо Тонелли
34
Юнес
Армин Юнес
68
Лоботка
Станислав Лоботка
4
Демме
Диего Демме
12
Эльмас
Эльйиф Эльмас
9
Льоренте
Фернандо Льоренте
11
Лосано
Ирвинг Лосано
Фиорентина
мин
69
Дронговски
Бартломей Дронговски
90
22
Касерес
Мартин Касерес
90
78
Пульгар
Эрик Пульгар
90
20
Пеццелла
Герман Пеццелла
90
29
Дальберт
Дальберт
87
21
Лирола
Поль Лирола
90
4
Миленкович
Никола Миленкович
90
24
Бенасси
Марко Бенасси
90
25
Кьеза
Федерико Кьеза
26'
26'
78
8
Кастровилли
Гаэтано Кастровилли
90
63
Кутроне
Патрик Кутроне
66
Запасные
1
Террачиано
Пьетро Террачиано
17
Чеккерини
Федерико Чеккерини
15
Оливера
Максимильяно Оливера
23
Венути
Лоренцо Венути
6
Раньери
Лука Раньери
93
Терзич
Алекса Терзич
5
Бадель
Милан Бадель
16
Эйссерик
Валентин Эйссерик
18
Геззаль
Рашид Геззаль
27
Журковски
Шимон Журковски
28
Влахович
Душан Влахович
74'
11
Соттиль
Риккардо Соттиль