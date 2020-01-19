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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Милан
Милан
Ребич 48
Эрнандес 72
Ребич 90
3:2
Матч завершен
Удинезе
Удине
Стригер Ларсен 6
Ласанья 85
Серия А, 20 тур
Серия А,
20 тур
Италия
19 янв. 2020, 14:30 МСК
19.01.2020, 14:30 МСК
воскресенье
Составы
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
24
Кьер
Симон Кьер
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
12
Конти
Андреа Конти
90
19
Эрнандес
Тео Эрнандес
72'
72'
90
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
46
7
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
77
79
Кессье
Франк Кессье
90
4
Беннасер
Исмаэль Беннасер
90
21
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
90
17
Леау
Рафаэль Леау
90
Запасные
1
Бегович
Асмир Бегович
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
8
Сусо
Сусо
33
Крунич
Раде Крунич
46
Габбиа
Маттео Габбиа
39
Пакета
Лукас Пакета
18
Ребич
Анте Ребич
48', 90'
9
Пентек
Кшиштоф Пентек
Удинезе
мин
1
Муссо
Хуан Муссо
90
5
Троост-Эконг
Уильям Троост-Эконг
90
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
78
50
Бекао
Родриго Бекао
90
19
Стригер Ларсен
Йенс Стригер Ларсен
6'
6'
90
10
де Пауль
Родриго де Пауль
90
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
90
6
Фофана
Секо Фофана
90
12
Сема
Кен Сема
88
7
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
90
15
Ласанья
Кевин Ласанья
85'
85'
90
Запасные
88
Николас
Николас
27
Перисан
Самуэле Перисан
87
Де Майо
Себастьян Де Майо
18
тер Авест
Хайдд тер Авест
4
Опоку
Николас Опоку
8
Яяло
Мато Яяло
72
Барак
Антонин Барак
11
Уолес
Уолес
91
Теодорчик
Лукаш Теодорчик
30
Несторовски
Илия Несторовски