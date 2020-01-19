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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лечче
Лечче
Манкосу 77
1:1
Матч завершен
Интер
Милан
Бастони 72
Серия А, 20 тур
Серия А,
20 тур
Италия
19 янв. 2020, 17:00 МСК
19.01.2020, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Лечче
мин
8
Манкосу
Марко Манкосу
77'
77'
90
21
Габриэл
Габриэл
90
4
Петриччионе
Якопо Петриччионе
90
13
Россеттини
Лука Россеттини
90
7
Донати
Джулио Донати
90
39
Делл'Орко
Кристиан Делл'Орко
90
5
Лучионе
Фабио Лучионе
90
14
Дейола
Алессандро Дейола
90
29
Рисполи
Андреа Рисполи
90
30
Бабакар
Хума Бабакар
90
9
Лападула
Джанлука Лападула
90
Запасные
22
Виджорито
Мауро Виджорито
2
Риккарди
Давиде Риккарди
16
Меккарьелло
Бьяджо Меккарьелло
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
37
Маер
Жан Маер
10
Фалько
Филиппо Фалько
3
Вера
Брайан Вера
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
2
Годин
Диего Годин
90
6
де Врей
Стефан де Врей
90
34
Бираги
Кристиано Бираги
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
90
77
Брозович
Марсело Брозович
90
23
Барелла
Николо Барелла
90
12
Сенси
Стефано Сенси
90
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
90
10
Мартинес
Лаутаро Мартинес
90
Запасные
46
Берни
Томмазо Берни
27
Паделли
Даниэле Паделли
13
Раноккия
Андреа Раноккия
21
Димарко
Федерико Димарко
95
Бастони
Алессандро Бастони
72'
20
Валеро
Борха Валеро
19
Лазаро
Валентино Лазаро
7
Санчес
Алексис Санчес
30
Эспозито
Себастьяно Эспозито