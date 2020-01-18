Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Лацио
Рим
Кайседо 7
Иммобиле 17
Иммобиле 20
Баштуш 54
Иммобиле 65
5:1
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Линетти 70
Серия А, 20 тур
Серия А,
20 тур
Италия
18 янв. 2020, 17:00 МСК
18.01.2020, 17:00 МСК
суббота
Составы
Лацио
мин
1
Стракоша
Томас Стракоша
90
26
Раду
Штефан Раду
49
33
Ачерби
Франческо Ачерби
66
6
Лейва
Лукас Лейва
90
10
Альберто
Луис Альберто
90
4
Патрик
Патрик
90
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
90
29
Лаццари
Мануэль Лаццари
90
20
Кайседо
Фелипе Кайседо
7'
7'
58
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
20'
17'
65'
20'
17', 65'
90
22
Джони
Джони
90
Запасные
24
Прото
Силвио Прото
23
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
15
Баштуш
Баштуш
54'
3
Фелипе
Луис Фелипе
93
Вавро
Денис Вавро
16
Пароло
Марко Пароло
7
Бериша
Валон Бериша
11
Корреа
Хоакин Корреа
28
Андерсон
Андре Андерсон
34
Адеканье
Бобби Адеканье
Сампдория
мин
5
Хабот
Юлиан Хабот
90
32
Аудеро
Эмиль Аудеро
90
29
Мурру
Никола Мурру
63
24
Берешиньски
Бартош Берешиньски
90
15
Колли
Омар Колли
90
7
Линетти
Карол Линетти
70'
70'
90
14
Янкто
Якуб Янкто
46
18
Торсби
Мортен Торсби
90
4
Виейра
Роналду Виейра
90
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини
71
17
Капрари
Джанлука Капрари
90
Запасные
22
Секулин
Андреа Секулин
30
Фальконе
Владимиро Фальконе
19
Реджини
Васко Реджини
3
Ауджелло
Томмазо Ауджелло
6
Экдаль
Альбин Экдаль
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
10
Ригони
Эмилиано Ригони
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
9
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
26
Лери
Мехди Лери