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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Дженоа
Генуя
Пандев 45
1:3
Матч завершен
Рома
Рим
Ундер 6
Бираски 44
Джеко 74
Серия А, 20 тур
Серия А,
20 тур
Италия
19 янв. 2020, 20:00 МСК
19.01.2020, 20:00 МСК
воскресенье
Составы
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
5
Гольданига
Эдоардо Гольданига
90
3
Баррека
Антонио Баррека
90
14
Бираски
Давиде Бираски
44'
44'
90
17
Ромеро
Кристиан Ромеро
90
20
Шоне
Лассе Шоне
90
27
Стураро
Стефано Стураро
90
29
Кассата
Франческо Кассата
70
19
Пандев
Горан Пандев
45'
45'
90
9
Санабрия
Антонио Санабрия
86
18
Гильоне
Паоло Гильоне
90
Запасные
22
Маркетти
Федерико Маркетти
97
Раду
Ионуц Раду
32
Анкерсен
Петер Анкерсен
13
Эль-Амик
Джавад Эль-Амик
85
Бехрами
Валон Бехрами
21
Радованович
Иван Радованович
33
Паяч
Марко Паяч
28
Агудело
Кевин Агудело
15
Ягелло
Филип Ягелло
23
Дестро
Маттиа Дестро
30
Фавилли
Андреа Фавилли
99
Пинамонти
Андреа Пинамонти
Рома
мин
13
Лопес
Пау Лопес
90
18
Сантон
Давиде Сантон
84
6
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
23
Манчини
Джанлука Манчини
90
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
90
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
90
21
Верету
Жордан Верету
73
42
Диавара
Амаду Диавара
90
17
Ундер
Дженгиз Ундер
6'
6'
88
9
Джеко
Эдин Джеко
74'
74'
90
99
Клюйверт
Джастин Клюйверт
90
Запасные
83
Миранте
Антонио Миранте
63
Фузато
Даниэль Фузато
5
Жуан
Жуан
15
Четин
Мерт Четин
4
Кристанте
Бриан Кристанте
33
Перес
Бруно Перес
19
Калинич
Никола Калинич