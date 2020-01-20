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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Иличич 16
1:2
Матч завершен
СПАЛ
Феррара
Петанья 54
Валоти 60
Серия А, 20 тур
Серия А,
20 тур
Италия
20 янв. 2020, 22:45 МСК
20.01.2020, 22:45 МСК
понедельник
Составы
Аталанта
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
3
Кальдара
Маттиа Кальдара
90
2
Толой
Рафаэл Толой
90
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
90
72
Иличич
Йосип Иличич
16'
16'
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
90
88
Пашалич
Марио Пашалич
90
15
де Рон
Мартен де Рон
90
11
Фройлер
Ремо Фройлер
90
8
Госенс
Робин Госенс
90
91
Сапата
Дуван Сапата
90
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
5
Масиелло
Андреа Масиелло
19
Джимсити
Берат Джимсити
18
Малиновский
Руслан Малиновский
9
Муриэль
Луис Муриэль
СПАЛ
мин
13
Реца
Аркадиуш Реца
90
99
Бериша
Этрит Бериша
90
3
Игор
Игор
90
21
Стрефезза
Габриэль Стрефезза
90
4
Сионек
Тиаго Сионек
90
23
Викари
Франческо Викари
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
8
Валоти
Маттиа Валоти
60'
60'
90
14
Дабо
Брайан Дабо
90
37
Петанья
Андреа Петанья
54'
54'
90
31
Ди Франческо
Федерико Ди Франческо
90
Запасные
25
Летица
Карло Летица
22
Тиам
Демба Тиам
40
Томович
Ненад Томович
66
Саламон
Бартош Саламон
6
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
11
Мургиа
Алессандро Мургиа
95
Янкович
Марко Янкович
10
Флоккари
Сержио Флоккари
43
Палоски
Альберто Палоски