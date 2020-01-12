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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Удинезе
Удине
Окака-Чука 14
Сема 68
де Пауль 90
3:0
Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Серия А, 19 тур
Серия А,
19 тур
Италия
12 янв. 2020, 14:30 МСК
12.01.2020, 14:30 МСК
воскресенье
Составы
Удинезе
мин
1
Муссо
Хуан Муссо
90
5
Троост-Эконг
Уильям Троост-Эконг
90
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
90
50
Бекао
Родриго Бекао
90
19
Стригер Ларсен
Йенс Стригер Ларсен
90
10
де Пауль
Родриго де Пауль
90'
90'
90
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
90
6
Фофана
Секо Фофана
90
12
Сема
Кен Сема
68'
68'
90
7
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
14'
14'
90
15
Ласанья
Кевин Ласанья
90
Запасные
88
Николас
Николас
27
Перисан
Самуэле Перисан
87
Де Майо
Себастьян Де Майо
18
тер Авест
Хайдд тер Авест
4
Опоку
Николас Опоку
8
Яяло
Мато Яяло
72
Барак
Антонин Барак
11
Уолес
Уолес
23
Пуссетто
Игнасио Пуссетто
91
Теодорчик
Лукаш Теодорчик
30
Несторовски
Илия Несторовски
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
22
Тольян
Джереми Тольян
90
19
Романья
Филиппо Романья
90
31
Феррари
Джанмарко Феррари
90
6
Рожерио
Рожерио
90
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
7
Бога
Жереми Бога
90
23
Траоре
Хамед Траоре
90
9
Капуто
Франческо Капуто
90
10
Джуричич
Филип Джуричич
90
Запасные
63
Турати
Стефано Турати
56
Пеголо
Джанлука Пеголо
13
Пелузо
Федерико Пелузо
77
Кирьякопулос
Георгиос Кирьякопулос
17
Мюлдюр
Мерт Мюлдюр
68
Бурабиа
Мехди Бурабиа
36
Маццителли
Лука Маццителли