Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Линетти 34
Янкто 45
Квальярелла 69
Капрари 77
Квальярелла 90
5:1
Матч завершен
Брешиа
Брешиа
Чансельор 12
Серия А, 19 тур
Серия А,
19 тур
Италия
12 янв. 2020, 17:00 МСК
12.01.2020, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Сампдория
мин
5
Хабот
Юлиан Хабот
90
1
Аудеро
Эмиль Аудеро
90
19
Реджини
Васко Реджини
90
29
Мурру
Никола Мурру
90
24
Берешиньски
Бартош Берешиньски
90
7
Линетти
Карол Линетти
34'
34'
90
14
Янкто
Якуб Янкто
45'
45'
90
18
Торсби
Мортен Торсби
90
4
Виейра
Роналду Виейра
90
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90'
69'
90'
69'
90
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини
90
Запасные
22
Секулин
Андреа Секулин
30
Фальконе
Владимиро Фальконе
21
Мурильо
Джейсон Мурильо
6
Экдаль
Альбин Экдаль
10
Ригони
Эмилиано Ригони
17
Капрари
Джанлука Капрари
77'
9
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
26
Лери
Мехди Лери
Брешиа
мин
19
Мангравити
Массимильяно Мангравити
90
1
Йоронен
Йессе Йоронен
90
11
Торрегросса
Эрнесто Торрегросса
90
24
Вивиани
Маттиа Вивиани
90
25
Бизоли
Димитри Бизоли
90
3
Матею
Алеш Матею
90
2
Сабелли
Стефано Сабелли
90
14
Чансельор
Джон Чансельор
12'
12'
90
28
Ромуло
Ромуло
90
7
Спалек
Николас Спалек
90
45
Балотелли
Марио Балотелли
90
Запасные
22
Альфонсо
Энрико Альфонсо
5
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
20
Маньяни
Джанджакомо Маньяни
29
Семприни
Алессандро Семприни
8
Жмрхаль
Яромир Жмрхаль
26
Мартелла
Бруно Мартелла
23
Морозини
Леонардо Морозини
6
Ндой
Эмануэле Ндой
21
Матри
Алессандро Матри
9
Доннарумма
Альфредо Доннарумма
18
Айе
Флориан Айе