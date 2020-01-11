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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Интер
Милан
Мартинес 4
1:1
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Госенс 75
Серия А, 19 тур
Серия А,
19 тур
Италия
11 янв. 2020, 22:45 МСК
11.01.2020, 22:45 МСК
суббота
Составы
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
2
Годин
Диего Годин
90
6
де Врей
Стефан де Врей
90
34
Бираги
Кристиано Бираги
90
95
Бастони
Алессандро Бастони
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
90
77
Брозович
Марсело Брозович
90
5
Гальярдини
Роберто Гальярдини
90
12
Сенси
Стефано Сенси
71
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
90
10
Мартинес
Лаутаро Мартинес
4'
4'
80
Запасные
46
Берни
Томмазо Берни
27
Паделли
Даниэле Паделли
13
Раноккия
Андреа Раноккия
21
Димарко
Федерико Димарко
20
Валеро
Борха Валеро
8
Весино
Матиас Весино
19
Лазаро
Валентино Лазаро
7
Санчес
Алексис Санчес
16
Политано
Маттео Политано
30
Эспозито
Себастьяно Эспозито
Аталанта
мин
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
90
19
Джимсити
Берат Джимсити
90
2
Толой
Рафаэл Толой
90
33
Хатебур
Ханс Хатебур
90
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
90
72
Иличич
Йосип Иличич
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
90
88
Пашалич
Марио Пашалич
70
15
де Рон
Мартен де Рон
90
8
Госенс
Робин Госенс
75'
75'
90
91
Сапата
Дуван Сапата
53
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
5
Масиелло
Андреа Масиелло
21
Кастань
Тимоти Кастань
18
Малиновский
Руслан Малиновский
11
Фройлер
Ремо Фройлер
9
Муриэль
Луис Муриэль