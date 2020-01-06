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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Наполи
Неаполь
Милик 39
1:3
Матч завершен
Интер
Милан
Лукаку 14
Лукаку 33
Мартинес 62
Серия А, 18 тур
Серия А,
18 тур
Италия
6 янв. 2020, 22:45 МСК
6.01.2020, 22:45 МСК
понедельник
Составы
Наполи
мин
1
Мерет
Алекс Мерет
90
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
6
Мариу Руй
Мариу Руй
90
22
Ди Лоренцо
Джованни Ди Лоренцо
90
5
Аллан
Аллан
90
20
Зелински
Петр Зелински
90
8
Руис
Фабиан Руис
90
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
90
99
Милик
Аркадиуш Милик
39'
39'
90
Запасные
27
Карнезис
Орестис Карнезис
25
Оспина
Давид Оспина
62
Тонелли
Лоренцо Тонелли
13
Луперто
Себастьяно Луперто
34
Юнес
Армин Юнес
12
Эльмас
Эльйиф Эльмас
70
Гаэтано
Джанлука Гаэтано
9
Льоренте
Фернандо Льоренте
11
Лосано
Ирвинг Лосано
98
Леандриньо
Леандриньо
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
6
де Врей
Стефан де Врей
90
34
Бираги
Кристиано Бираги
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
95
Бастони
Алессандро Бастони
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
90
77
Брозович
Марсело Брозович
90
5
Гальярдини
Роберто Гальярдини
90
8
Весино
Матиас Весино
90
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
14'
33'
14', 33'
90
10
Мартинес
Лаутаро Мартинес
62'
62'
90
Запасные
46
Берни
Томмазо Берни
27
Паделли
Даниэле Паделли
2
Годин
Диего Годин
13
Раноккия
Андреа Раноккия
21
Димарко
Федерико Димарко
20
Валеро
Борха Валеро
19
Лазаро
Валентино Лазаро
23
Барелла
Николо Барелла
12
Сенси
Стефано Сенси
7
Санчес
Алексис Санчес
16
Политано
Маттео Политано
30
Эспозито
Себастьяно Эспозито