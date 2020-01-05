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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Рома
Рим
0:2
Матч завершен
Торино
Турин
Белотти 45
Белотти 86
Серия А, 18 тур
Серия А,
18 тур
Италия
5 янв. 2020, 22:45 МСК
5.01.2020, 22:45 МСК
воскресенье
Составы
Рома
мин
13
Лопес
Пау Лопес
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
6
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
90
23
Манчини
Джанлука Манчини
90
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
90
21
Верету
Жордан Верету
63
42
Диавара
Амаду Диавара
90
22
Дзаньоло
Николо Дзаньоло
87
9
Джеко
Эдин Джеко
90
8
Перотти
Диего Перотти
73
Запасные
83
Миранте
Антонио Миранте
63
Фузато
Даниэль Фузато
5
Жуан
Жуан
77
Мхитарян
Генрих Мхитарян
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
17
Ундер
Дженгиз Ундер
48
Антонуччи
Мирко Антонуччи
19
Калинич
Никола Калинич
Торино
мин
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
33
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
30
Джиджи
Коффи Джиджи
90
34
Эйна
Ола Эйна
89
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
24
Верди
Симоне Верди
69
7
Лукич
Саша Лукич
90
21
Беренгер
Алекс Беренгер
90
9
Белотти
Андреа Белотти
45'
86'
45'
86'
90
Запасные
25
Розати
Антонио Розати
18
Уйкани
Самир Уйкани
99
Буонджорно
Алессандро Буонджорно
14
Бонифази
Кевин Бонифази
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
23
Мейте
Суалихо Мейте
11
Дзадза
Симоне Дзадза