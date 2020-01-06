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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лечче
Лечче
0:1
Матч завершен
Удинезе
Удине
де Пауль 88
Серия А, 18 тур
Серия А,
18 тур
Италия
6 янв. 2020, 20:00 МСК
6.01.2020, 20:00 МСК
понедельник
Составы
Лечче
мин
8
Манкосу
Марко Манкосу
90
21
Габриэл
Габриэл
90
23
Табанелли
Андреа Табанелли
90
4
Петриччионе
Якопо Петриччионе
90
13
Россеттини
Лука Россеттини
90
7
Донати
Джулио Донати
90
39
Делл'Орко
Кристиан Делл'Орко
90
5
Лучионе
Фабио Лучионе
90
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
90
30
Бабакар
Хума Бабакар
90
10
Фалько
Филиппо Фалько
90
Запасные
22
Виджорито
Мауро Виджорито
2
Риккарди
Давиде Риккарди
11
Шахов
Евгений Шахов
29
Рисполи
Андреа Рисполи
17
Фариас
Диего Фариас
19
Ла Мантия
Андреа Ла Мантия
3
Вера
Брайан Вера
Удинезе
мин
1
Муссо
Хуан Муссо
90
87
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
90
5
Троост-Эконг
Уильям Троост-Эконг
90
19
Стригер Ларсен
Йенс Стригер Ларсен
90
10
де Пауль
Родриго де Пауль
88'
88'
90
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
90
6
Фофана
Секо Фофана
90
12
Сема
Кен Сема
90
7
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
90
30
Несторовски
Илия Несторовски
90
Запасные
88
Николас
Николас
27
Перисан
Самуэле Перисан
18
тер Авест
Хайдд тер Авест
50
Бекао
Родриго Бекао
4
Опоку
Николас Опоку
2
Сьерральта
Франсиско Сьерральта
8
Яяло
Мато Яяло
72
Барак
Антонин Барак
11
Уолес
Уолес
23
Пуссетто
Игнасио Пуссетто
91
Теодорчик
Лукаш Теодорчик
15
Ласанья
Кевин Ласанья