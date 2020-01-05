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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Дженоа
Генуя
Кришито 29
Пандев 86
2:1
Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Мба Обьянг 33
Серия А, 18 тур
Серия А,
18 тур
Италия
5 янв. 2020, 20:00 МСК
5.01.2020, 20:00 МСК
воскресенье
Составы
Дженоа
мин
15
Ягелло
Филип Ягелло
72
1
Перин
Маттиа Перин
90
4
Кришито
Доменико Кришито
29'
29'
90
32
Анкерсен
Петер Анкерсен
90
14
Бираски
Давиде Бираски
90
17
Ромеро
Кристиан Ромеро
90
21
Радованович
Иван Радованович
90
27
Стураро
Стефано Стураро
79
33
Паяч
Марко Паяч
90
19
Пандев
Горан Пандев
86'
86'
90
9
Санабрия
Антонио Санабрия
69
Запасные
97
Раду
Ионуц Раду
22
Маркетти
Федерико Маркетти
2
Сапата
Кристиан Сапата
5
Гольданига
Эдоардо Гольданига
3
Баррека
Антонио Баррека
85
Бехрами
Валон Бехрами
20
Шоне
Лассе Шоне
29
Кассата
Франческо Кассата
28
Агудело
Кевин Агудело
23
Дестро
Маттиа Дестро
18
Гильоне
Паоло Гильоне
30
Фавилли
Андреа Фавилли
Сассуоло
мин
77
Кирьякопулос
Георгиос Кирьякопулос
90
47
Консильи
Андреа Консильи
90
22
Тольян
Джереми Тольян
90
19
Романья
Филиппо Романья
90
31
Феррари
Джанмарко Феррари
90
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
33'
33'
90
8
Дункан
Альфред Дункан
53
73
Локателли
Мануэль Локателли
90
7
Бога
Жереми Бога
77
23
Траоре
Хамед Траоре
90
9
Капуто
Франческо Капуто
90
Запасные
63
Турати
Стефано Турати
56
Пеголо
Джанлука Пеголо
13
Пелузо
Федерико Пелузо
17
Мюлдюр
Мерт Мюлдюр
68
Бурабиа
Мехди Бурабиа
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
36
Маццителли
Лука Маццителли
10
Джуричич
Филип Джуричич
25
Берарди
Доменико Берарди