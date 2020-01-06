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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Гомес 11
Фройлер 34
Госенс 43
Иличич 60
Иличич 71
5:0
Матч завершен
Парма
Парма
Серия А, 18 тур
Серия А,
18 тур
Италия
6 янв. 2020, 17:00 МСК
6.01.2020, 17:00 МСК
понедельник
Составы
Аталанта
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
19
Джимсити
Берат Джимсити
90
2
Толой
Рафаэл Толой
90
33
Хатебур
Ханс Хатебур
90
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
90
72
Иличич
Йосип Иличич
60'
71'
60', 71'
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
11'
11'
90
15
де Рон
Мартен де Рон
90
11
Фройлер
Ремо Фройлер
34'
34'
90
8
Госенс
Робин Госенс
43'
43'
90
9
Муриэль
Луис Муриэль
90
Запасные
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
31
Росси
Франческо Росси
5
Масиелло
Андреа Масиелло
21
Кастань
Тимоти Кастань
18
Малиновский
Руслан Малиновский
88
Пашалич
Марио Пашалич
91
Сапата
Дуван Сапата
99
Барроу
Муса Барроу
Парма
мин
1
Сепе
Луиджи Сепе
90
22
Алвеш
Бруну Алвеш
90
2
Якопони
Симоне Якопони
90
36
Дармиан
Маттео Дармиан
90
97
Пеццелла
Джузеппе Пеццелла
90
17
Барилла
Антонино Барилла
90
33
Куцка
Юрай Куцка
90
8
Грасси
Альберто Грасси
90
10
Эрнани
Эрнани
90
93
Спрокати
Маттиа Спрокати
90
44
Кулушевски
Деян Кулушевски
90
Запасные
53
Аластра
Фабрицио Аластра
34
Коломби
Симоне Коломби
16
Лорини
Венсан Лорини
3
Дермаку
Кастриот Дермаку
21
Скоццарелла
Маттео Скоццарелла
15
Бругман
Гастон Бругман
26
Силигарди
Лука Силигарди
11
Корнелиус
Андреас Корнелиус
9
Инглесе
Роберто Инглесе