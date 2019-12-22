Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Траоре 29
Мба Обьянг 90
1:2
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Аллан 57
Серия А, 17 тур

Серия А,

17 тур

Италия
22 дек. 2019, 22:45 МСК
22.12.2019, 22:45 МСК
воскресенье
Составы
Сассуоло
мин
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
56
Пеголо
Джанлука Пеголо
90
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
90
9
Капуто
Франческо Капуто
90
8
Дункан
Альфред Дункан
64
77
Кирьякопулос
Георгиос Кирьякопулос
90
73
Локателли
Мануэль Локателли
90
7
Бога
Жереми Бога
82
2
Марлон
Марлон
51
23
Траоре
Хамед Траоре
29'
29'
90
17
Мюлдюр
Мерт Мюлдюр
90
Запасные
63
Турати
Стефано Турати
19
Романья
Филиппо Романья
31
Феррари
Джанмарко Феррари
6
Рожерио
Рожерио
68
Бурабиа
Мехди Бурабиа
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
36
Маццителли
Лука Маццителли
10
Джуричич
Филип Джуричич
Наполи
мин
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
90
-
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
90'
90'
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
5
Аллан
Аллан
57'
57'
90
99
Милик
Аркадиуш Милик
77
20
Зелински
Петр Зелински
90
1
Мерет
Алекс Мерет
90
6
Мариу Руй
Мариу Руй
90
13
Луперто
Себастьяно Луперто
46
8
Руис
Фабиан Руис
70
22
Ди Лоренцо
Джованни Ди Лоренцо
90
Запасные
25
Оспина
Давид Оспина
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
14
Мертенс
Дрис Мертенс
34
Юнес
Армин Юнес
12
Эльмас
Эльйиф Эльмас
70
Гаэтано
Джанлука Гаэтано
9
Льоренте
Фернандо Льоренте
11
Лосано
Ирвинг Лосано
98
Леандриньо
Леандриньо