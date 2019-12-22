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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Парма
Парма
Грасси 90
1:1
Матч завершен
Брешиа
Брешиа
Балотелли 72
Серия А, 17 тур
Серия А,
17 тур
Италия
22 дек. 2019, 17:00 МСК
22.12.2019, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Парма
мин
22
Алвеш
Бруну Алвеш
90
27
Жервиньо
Жервиньо
55
2
Якопони
Симоне Якопони
90
36
Дармиан
Маттео Дармиан
90
17
Барилла
Антонино Барилла
81
15
Бругман
Гастон Бругман
74
1
Сепе
Луиджи Сепе
90
28
Гальоло
Риккардо Гальоло
90
10
Эрнани
Эрнани
90
93
Спрокати
Маттиа Спрокати
90
44
Кулушевски
Деян Кулушевски
90
Запасные
34
Коломби
Симоне Коломби
53
Аластра
Фабрицио Аластра
16
Лорини
Венсан Лорини
3
Дермаку
Кастриот Дермаку
97
Пеццелла
Джузеппе Пеццелла
33
Куцка
Юрай Куцка
8
Грасси
Альберто Грасси
90'
Брешиа
мин
28
Ромуло
Ромуло
90
9
Доннарумма
Альфредо Доннарумма
61
25
Бизоли
Димитри Бизоли
90
1
Йоронен
Йессе Йоронен
90
3
Матею
Алеш Матею
90
2
Сабелли
Стефано Сабелли
90
14
Чансельор
Джон Чансельор
90
4
Тонали
Сандро Тонали
90
7
Спалек
Николас Спалек
83
15
Кистана
Андреа Кистана
90
11
Торрегросса
Эрнесто Торрегросса
78
Запасные
22
Альфонсо
Энрико Альфонсо
20
Маньяни
Джанджакомо Маньяни
5
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
19
Мангравити
Массимильяно Мангравити
8
Жмрхаль
Яромир Жмрхаль
26
Мартелла
Бруно Мартелла
23
Морозини
Леонардо Морозини
24
Вивиани
Маттиа Вивиани
21
Матри
Алессандро Матри
45
Балотелли
Марио Балотелли
72'
18
Айе
Флориан Айе