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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лацио
Рим
0:0
Матч завершен
Верона
Верона
Серия А, 17 тур
Серия А,
17 тур
Италия
5 февр. 2020, 22:45 МСК
5.02.2020, 22:45 МСК
среда
Составы
Лацио
мин
1
Стракоша
Томас Стракоша
90
33
Ачерби
Франческо Ачерби
90
26
Раду
Штефан Раду
90
6
Лейва
Лукас Лейва
90
10
Альберто
Луис Альберто
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90
4
Патрик
Патрик
90
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
90
29
Лаццари
Мануэль Лаццари
90
20
Кайседо
Фелипе Кайседо
90
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
90
Запасные
24
Прото
Силвио Прото
23
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
15
Баштуш
Баштуш
3
Фелипе
Луис Фелипе
93
Вавро
Денис Вавро
16
Пароло
Марко Пароло
5
Лукаку
Джордан Лукаку
77
Марушич
Адам Марушич
28
Андерсон
Андре Андерсон
22
Джони
Джони
34
Адеканье
Бобби Адеканье
Верона
мин
1
Сильвестри
Марко Сильвестри
90
21
Гюнтер
Корай Гюнтер
90
13
Ррахмани
Амир Ррахмани
90
24
Кумбула
Мараш Кумбула
90
4
Велозу
Мигель Велозу
90
5
Фараони
Давиде Фараони
90
14
Верре
Валерио Верре
90
20
Цаканьи
Маттиа Цаканьи
90
32
Пессина
Маттео Пессина
90
16
Борини
Фабио Борини
90
88
Лазович
Дарко Лазович
90
Запасные
96
Радунович
Борис Радунович
22
Берарди
Алессандро Берарди
15
Боккетти
Сальваторе Боккетти
23
Димарко
Федерико Димарко
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
27
Давидович
Павел Давидович
33
Эмпереур
Алан Эмпереур
8
Эйссерик
Валентин Эйссерик
11
Паццини
Джампаоло Паццини
9
Степински
Мариуш Степински