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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Гомес 10
Пашалич 61
Иличич 63
Иличич 72
Муриэль 84
5:0
Матч завершен
Милан
Милан
Серия А, 17 тур
Серия А,
17 тур
Италия
22 дек. 2019, 14:30 МСК
22.12.2019, 14:30 МСК
воскресенье
Составы
Аталанта
мин
72
Иличич
Йосип Иличич
63'
72'
63', 72'
80
10
Гомес
Алехандро Гомес
10'
10'
88
19
Джимсити
Берат Джимсити
90
18
Малиновский
Руслан Малиновский
90
21
Кастань
Тимоти Кастань
90
2
Толой
Рафаэл Толой
90
88
Пашалич
Марио Пашалич
61'
61'
90
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
90
15
де Рон
Мартен де Рон
90
8
Госенс
Робин Госенс
89
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
90
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
5
Масиелло
Андреа Масиелло
33
Хатебур
Ханс Хатебур
41
Ибаньес
Рожер Ибаньес
11
Фройлер
Ремо Фройлер
9
Муриэль
Луис Муриэль
84'
99
Барроу
Муса Барроу
Милан
мин
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
61
68
Родригес
Рикардо Родригес
46
22
Мусаччио
Матео Мусаччио
90
8
Сусо
Сусо
84
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
90
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
79
Кессье
Франк Кессье
90
12
Конти
Андреа Конти
90
4
Беннасер
Исмаэль Беннасер
90
17
Леау
Рафаэль Леау
90
Запасные
25
Рейна
Пепе Рейна
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
31
Кальдара
Маттиа Кальдара
2
Калабрия
Давиде Калабрия
20
Билья
Лукас Билья
7
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
33
Крунич
Раде Крунич
46
Габбиа
Маттео Габбиа
11
Борини
Фабио Борини
18
Ребич
Анте Ребич
9
Пентек
Кшиштоф Пентек