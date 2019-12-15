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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ювентус
Турин
Роналду 9
Роналду 37
Бонуччи 45
3:1
Матч завершен
Удинезе
Удине
Пуссетто 90
Серия А, 16 тур
Серия А,
16 тур
Италия
15 дек. 2019, 17:00 МСК
15.12.2019, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Ювентус
мин
21
Игуаин
Гонсало Игуаин
90
7
Роналду
Криштиану Роналду
9'
37'
9', 37'
90
14
Матюиди
Блейз Матюиди
90
77
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
45'
45'
90
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
90
13
Данило
Данило
90
25
Рабьо
Адриан Рабьо
90
10
Дибала
Пауло Дибала
90
30
Бентанкур
Родриго Бентанкур
90
28
Демирал
Мерих Демирал
90
Запасные
31
Пинсольо
Карло Пинсольо
37
Перин
Маттиа Перин
12
Сандро
Алекс Сандро
24
Ругани
Даниэле Ругани
4
де Лигт
Матейс де Лигт
8
Рэмзи
Аарон Рэмзи
23
Джан
Эмре Джан
38
Мураторе
Симоне Мураторе
11
Коста
Дуглас Коста
33
Бернардески
Федерико Бернардески
20
Пьяца
Марко Пьяца
Удинезе
мин
7
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
90
87
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
90
19
Стригер Ларсен
Йенс Стригер Ларсен
90
10
де Пауль
Родриго де Пауль
90
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
90
6
Фофана
Секо Фофана
90
15
Ласанья
Кевин Ласанья
90
18
тер Авест
Хайдд тер Авест
90
5
Троост-Эконг
Уильям Троост-Эконг
90
1
Муссо
Хуан Муссо
90
Запасные
88
Николас
Николас
27
Перисан
Самуэле Перисан
50
Бекао
Родриго Бекао
4
Опоку
Николас Опоку
2
Сьерральта
Франсиско Сьерральта
72
Барак
Антонин Барак
11
Уолес
Уолес
23
Пуссетто
Игнасио Пуссетто
90'
91
Теодорчик
Лукаш Теодорчик
30
Несторовски
Илия Несторовски