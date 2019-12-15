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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Рома
Рим
Пеллегрини 53
Перотти 66
Мхитарян 83
3:1
Матч завершен
СПАЛ
Феррара
Петанья 44
Серия А, 16 тур
Серия А,
16 тур
Италия
15 дек. 2019, 20:00 МСК
15.12.2019, 20:00 МСК
воскресенье
Составы
Рома
мин
20
Фасио
Федерико Фасио
90
9
Джеко
Эдин Джеко
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
8
Перотти
Диего Перотти
66'
66'
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
90
13
Лопес
Пау Лопес
90
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
53'
53'
90
21
Верету
Жордан Верету
90
42
Диавара
Амаду Диавара
90
22
Дзаньоло
Николо Дзаньоло
90
Запасные
63
Фузато
Даниэль Фузато
5
Жуан
Жуан
77
Мхитарян
Генрих Мхитарян
83'
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
17
Ундер
Дженгиз Ундер
19
Калинич
Никола Калинич
СПАЛ
мин
27
Фелипе
Фелипе
90
40
Томович
Ненад Томович
90
43
Палоски
Альберто Палоски
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
8
Валоти
Маттиа Валоти
90
99
Бериша
Этрит Бериша
90
37
Петанья
Андреа Петанья
44'
44'
90
4
Сионек
Тиаго Сионек
90
11
Мургиа
Алессандро Мургиа
90
23
Викари
Франческо Викари
90
3
Игор
Игор
90
Запасные
22
Тиам
Демба Тиам
25
Летица
Карло Летица
66
Саламон
Бартош Саламон
6
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
95
Янкович
Марко Янкович
21
Стрефезза
Габриэль Стрефезза
10
Флоккари
Сержио Флоккари
31
Ди Франческо
Федерико Ди Франческо
9
Мончини
Габриэле Мончини