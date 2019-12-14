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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Наполи
Неаполь
Милик 64
1:2
Матч завершен
Парма
Парма
Кулушевски 4
Жервиньо 90
Серия А, 16 тур
Серия А,
16 тур
Италия
14 дек. 2019, 20:30 МСК
14.12.2019, 20:30 МСК
суббота
Составы
Наполи
мин
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
5
Аллан
Аллан
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
99
Милик
Аркадиуш Милик
64'
64'
90
20
Зелински
Петр Зелински
90
1
Мерет
Алекс Мерет
90
6
Мариу Руй
Мариу Руй
90
8
Руис
Фабиан Руис
90
22
Ди Лоренцо
Джованни Ди Лоренцо
90
Запасные
27
Карнезис
Орестис Карнезис
25
Оспина
Давид Оспина
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
13
Луперто
Себастьяно Луперто
14
Мертенс
Дрис Мертенс
34
Юнес
Армин Юнес
12
Эльмас
Эльйиф Эльмас
70
Гаэтано
Джанлука Гаэтано
9
Льоренте
Фернандо Льоренте
11
Лосано
Ирвинг Лосано
98
Леандриньо
Леандриньо
Парма
мин
22
Алвеш
Бруну Алвеш
90
27
Жервиньо
Жервиньо
90'
90'
90
2
Якопони
Симоне Якопони
90
36
Дармиан
Маттео Дармиан
90
17
Барилла
Антонино Барилла
90
11
Корнелиус
Андреас Корнелиус
90
15
Бругман
Гастон Бругман
90
1
Сепе
Луиджи Сепе
90
28
Гальоло
Риккардо Гальоло
90
10
Эрнани
Эрнани
90
44
Кулушевски
Деян Кулушевски
4'
4'
90
Запасные
34
Коломби
Симоне Коломби
53
Аластра
Фабрицио Аластра
16
Лорини
Венсан Лорини
3
Дермаку
Кастриот Дермаку
97
Пеццелла
Джузеппе Пеццелла
8
Грасси
Альберто Грасси
93
Спрокати
Маттиа Спрокати