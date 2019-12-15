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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Милан
Милан
0:0
Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Серия А, 16 тур
Серия А,
16 тур
Италия
15 дек. 2019, 17:00 МСК
15.12.2019, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Милан
мин
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
90
22
Мусаччио
Матео Мусаччио
90
8
Сусо
Сусо
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
90
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
79
Кессье
Франк Кессье
90
12
Конти
Андреа Конти
90
19
Эрнандес
Тео Эрнандес
90
4
Беннасер
Исмаэль Беннасер
90
9
Пентек
Кшиштоф Пентек
90
Запасные
25
Рейна
Пепе Рейна
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
68
Родригес
Рикардо Родригес
31
Кальдара
Маттиа Кальдара
2
Калабрия
Давиде Калабрия
20
Билья
Лукас Билья
7
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
33
Крунич
Раде Крунич
46
Габбиа
Маттео Габбиа
39
Пакета
Лукас Пакета
18
Ребич
Анте Ребич
17
Леау
Рафаэль Леау
Сассуоло
мин
56
Пеголо
Джанлука Пеголо
90
9
Капуто
Франческо Капуто
90
10
Джуричич
Филип Джуричич
90
22
Тольян
Джереми Тольян
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
25
Берарди
Доменико Берарди
90
77
Кирьякопулос
Георгиос Кирьякопулос
90
73
Локателли
Мануэль Локателли
90
7
Бога
Жереми Бога
90
31
Феррари
Джанмарко Феррари
90
2
Марлон
Марлон
90
Запасные
63
Турати
Стефано Турати
13
Пелузо
Федерико Пелузо
19
Романья
Филиппо Романья
6
Рожерио
Рожерио
17
Мюлдюр
Мерт Мюлдюр
68
Бурабиа
Мехди Бурабиа
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
8
Дункан
Альфред Дункан
36
Маццителли
Лука Маццителли
23
Траоре
Хамед Траоре