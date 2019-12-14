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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Дженоа
Генуя
0:1
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Габбиадини 85
Серия А, 16 тур
Серия А,
16 тур
Италия
14 дек. 2019, 22:45 МСК
14.12.2019, 22:45 МСК
суббота
Составы
Дженоа
мин
20
Шоне
Лассе Шоне
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
21
Радованович
Иван Радованович
90
9
Санабрия
Антонио Санабрия
90
18
Гильоне
Паоло Гильоне
90
97
Раду
Ионуц Раду
90
33
Паяч
Марко Паяч
90
14
Бираски
Давиде Бираски
90
99
Пинамонти
Андреа Пинамонти
90
29
Кассата
Франческо Кассата
90
17
Ромеро
Кристиан Ромеро
90
Запасные
22
Маркетти
Федерико Маркетти
5
Гольданига
Эдоардо Гольданига
32
Анкерсен
Петер Анкерсен
13
Эль-Амик
Джавад Эль-Амик
27
Стураро
Стефано Стураро
30
Фавилли
Андреа Фавилли
Сампдория
мин
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90
6
Экдаль
Альбин Экдаль
90
11
Рамирес
Гастон Рамирес
90
29
Мурру
Никола Мурру
90
25
Феррари
Алекс Феррари
90
7
Линетти
Карол Линетти
90
1
Аудеро
Эмиль Аудеро
90
12
Депаоли
Фабио Депаоли
90
18
Торсби
Мортен Торсби
90
4
Виейра
Роналду Виейра
90
15
Колли
Омар Колли
90
Запасные
22
Секулин
Андреа Секулин
30
Фальконе
Владимиро Фальконе
19
Реджини
Васко Реджини
21
Мурильо
Джейсон Мурильо
5
Хабот
Юлиан Хабот
10
Ригони
Эмилиано Ригони
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини
85'
17
Капрари
Джанлука Капрари
26
Лери
Мехди Лери