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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Брешиа
Брешиа
Чансельор 32
Торрегросса 44
Спалек 61
3:0
Матч завершен
Лечче
Лечче
Серия А, 16 тур
Серия А,
16 тур
Италия
14 дек. 2019, 17:00 МСК
14.12.2019, 17:00 МСК
суббота
Составы
Брешиа
мин
45
Балотелли
Марио Балотелли
90
28
Ромуло
Ромуло
90
25
Бизоли
Димитри Бизоли
90
3
Матею
Алеш Матею
90
2
Сабелли
Стефано Сабелли
90
6
Ндой
Эмануэле Ндой
90
14
Чансельор
Джон Чансельор
32'
32'
90
4
Тонали
Сандро Тонали
90
19
Мангравити
Массимильяно Мангравити
90
22
Альфонсо
Энрико Альфонсо
90
11
Торрегросса
Эрнесто Торрегросса
44'
44'
90
Запасные
5
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
20
Маньяни
Джанджакомо Маньяни
8
Жмрхаль
Яромир Жмрхаль
26
Мартелла
Бруно Мартелла
23
Морозини
Леонардо Морозини
7
Спалек
Николас Спалек
61'
24
Вивиани
Маттиа Вивиани
9
Доннарумма
Альфредо Доннарумма
18
Айе
Флориан Айе
Лечче
мин
11
Шахов
Евгений Шахов
90
13
Россеттини
Лука Россеттини
90
29
Рисполи
Андреа Рисполи
90
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
90
21
Габриэл
Габриэл
90
23
Табанелли
Андреа Табанелли
90
39
Делл'Орко
Кристиан Делл'Орко
90
9
Лападула
Джанлука Лападула
90
37
Маер
Жан Маер
90
27
Кальдерони
Марко Кальдерони
90
19
Ла Мантия
Андреа Ла Мантия
90
Запасные
22
Виджорито
Мауро Виджорито
2
Риккарди
Давиде Риккарди
32
Ло Фасо
Симоне Ло Фасо
6
Бензар
Ромарио Бензар
30
Бабакар
Хума Бабакар
17
Фариас
Диего Фариас
10
Фалько
Филиппо Фалько