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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Интер
Милан
0:0
Матч завершен
Рома
Рим
Серия А, 15 тур
Серия А,
15 тур
Италия
6 дек. 2019, 22:45 МСК
6.12.2019, 22:45 МСК
пятница
Составы
Интер
мин
20
Валеро
Борха Валеро
90
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
90
2
Годин
Диего Годин
90
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
90
6
де Врей
Стефан де Врей
90
34
Бираги
Кристиано Бираги
90
77
Брозович
Марсело Брозович
90
8
Весино
Матиас Весино
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
10
Мартинес
Лаутаро Мартинес
90
Запасные
46
Берни
Томмазо Берни
27
Паделли
Даниэле Паделли
13
Раноккия
Андреа Раноккия
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
21
Димарко
Федерико Димарко
95
Бастони
Алессандро Бастони
18
Асамоа
Квадво Асамоа
19
Лазаро
Валентино Лазаро
16
Политано
Маттео Политано
30
Эспозито
Себастьяно Эспозито
Рома
мин
11
Коларов
Александар Коларов
90
83
Миранте
Антонио Миранте
90
18
Сантон
Давиде Сантон
90
8
Перотти
Диего Перотти
90
6
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
77
Мхитарян
Генрих Мхитарян
90
23
Манчини
Джанлука Манчини
90
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
90
21
Верету
Жордан Верету
90
42
Диавара
Амаду Диавара
90
22
Дзаньоло
Николо Дзаньоло
90
Запасные
63
Фузато
Даниэль Фузато
5
Жуан
Жуан
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
17
Ундер
Дженгиз Ундер
9
Джеко
Эдин Джеко
19
Калинич
Никола Калинич