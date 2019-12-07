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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Удинезе
Удине
Ласанья 32
1:1
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Зелински 69
Серия А, 15 тур
Серия А,
15 тур
Италия
7 дек. 2019, 20:00 МСК
7.12.2019, 20:00 МСК
суббота
Составы
Удинезе
мин
7
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
90
87
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
90
19
Стригер Ларсен
Йенс Стригер Ларсен
90
10
де Пауль
Родриго де Пауль
90
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
90
6
Фофана
Секо Фофана
90
15
Ласанья
Кевин Ласанья
32'
32'
90
18
тер Авест
Хайдд тер Авест
90
5
Троост-Эконг
Уильям Троост-Эконг
90
1
Муссо
Хуан Муссо
90
Запасные
88
Николас
Николас
27
Перисан
Самуэле Перисан
50
Бекао
Родриго Бекао
4
Опоку
Николас Опоку
2
Сьерральта
Франсиско Сьерральта
72
Барак
Антонин Барак
11
Уолес
Уолес
23
Пуссетто
Игнасио Пуссетто
91
Теодорчик
Лукаш Теодорчик
30
Несторовски
Илия Несторовски
Наполи
мин
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
90
14
Мертенс
Дрис Мертенс
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
20
Зелински
Петр Зелински
69'
69'
90
1
Мерет
Алекс Мерет
90
6
Мариу Руй
Мариу Руй
90
8
Руис
Фабиан Руис
90
11
Лосано
Ирвинг Лосано
90
22
Ди Лоренцо
Джованни Ди Лоренцо
90
Запасные
27
Карнезис
Орестис Карнезис
25
Оспина
Давид Оспина
19
Максимович
Никола Максимович
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
13
Луперто
Себастьяно Луперто
34
Юнес
Армин Юнес
12
Эльмас
Эльйиф Эльмас
70
Гаэтано
Джанлука Гаэтано
9
Льоренте
Фернандо Льоренте
98
Леандриньо
Леандриньо