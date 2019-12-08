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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Торино
Турин
Дзадза 22
Ансальди 72
2:1
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Касерес 90
Серия А, 15 тур
Серия А,
15 тур
Италия
8 дек. 2019, 17:00 МСК
8.12.2019, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Торино
мин
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
72'
72'
90
33
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
11
Дзадза
Симоне Дзадза
22'
22'
90
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
24
Верди
Симоне Верди
90
8
Базелли
Даниэле Базелли
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
21
Беренгер
Алекс Беренгер
90
36
Бремер
Бремер
90
Запасные
25
Розати
Антонио Розати
18
Уйкани
Самир Уйкани
30
Джиджи
Коффи Джиджи
34
Эйна
Ола Эйна
14
Бонифази
Кевин Бонифази
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
23
Мейте
Суалихо Мейте
22
Миллико
Винченцо Миллико
Фиорентина
мин
22
Касерес
Мартин Касерес
90'
90'
90
24
Бенасси
Марко Бенасси
90
18
Геззаль
Рашид Геззаль
90
17
Чеккерини
Федерико Чеккерини
90
78
Пульгар
Эрик Пульгар
90
29
Дальберт
Дальберт
90
69
Дронговски
Бартломей Дронговски
90
25
Кьеза
Федерико Кьеза
90
4
Миленкович
Никола Миленкович
90
28
Влахович
Душан Влахович
90
8
Кастровилли
Гаэтано Кастровилли
90
Запасные
1
Террачиано
Пьетро Террачиано
79
Черофолини
Микеле Черофолини
21
Лирола
Поль Лирола
23
Венути
Лоренцо Венути
6
Раньери
Лука Раньери
93
Терзич
Алекса Терзич
5
Бадель
Милан Бадель
16
Эйссерик
Валентин Эйссерик
15
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
27
Журковски
Шимон Журковски
11
Соттиль
Риккардо Соттиль