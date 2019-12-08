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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
СПАЛ
Феррара
0:1
Матч завершен
Брешиа
Брешиа
Балотелли 54
Серия А, 15 тур
Серия А,
15 тур
Италия
8 дек. 2019, 17:00 МСК
8.12.2019, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
СПАЛ
мин
40
Томович
Ненад Томович
90
19
Куртич
Ясмин Куртич
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
8
Валоти
Маттиа Валоти
90
99
Бериша
Этрит Бериша
90
37
Петанья
Андреа Петанья
90
4
Сионек
Тиаго Сионек
90
11
Мургиа
Алессандро Мургиа
90
95
Янкович
Марко Янкович
90
23
Викари
Франческо Викари
90
3
Игор
Игор
90
Запасные
25
Летица
Карло Летица
22
Тиам
Демба Тиам
66
Саламон
Бартош Саламон
6
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
10
Флоккари
Сержио Флоккари
43
Палоски
Альберто Палоски
9
Мончини
Габриэле Мончини
Брешиа
мин
45
Балотелли
Марио Балотелли
54'
54'
90
28
Ромуло
Ромуло
90
25
Бизоли
Димитри Бизоли
90
1
Йоронен
Йессе Йоронен
90
3
Матею
Алеш Матею
90
2
Сабелли
Стефано Сабелли
90
6
Ндой
Эмануэле Ндой
90
14
Чансельор
Джон Чансельор
90
4
Тонали
Сандро Тонали
90
15
Кистана
Андреа Кистана
90
11
Торрегросса
Эрнесто Торрегросса
90
Запасные
22
Альфонсо
Энрико Альфонсо
5
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
20
Маньяни
Джанджакомо Маньяни
19
Мангравити
Массимильяно Мангравити
8
Жмрхаль
Яромир Жмрхаль
26
Мартелла
Бруно Мартелла
23
Морозини
Леонардо Морозини
7
Спалек
Николас Спалек
24
Вивиани
Маттиа Вивиани
9
Доннарумма
Альфредо Доннарумма
18
Айе
Флориан Айе