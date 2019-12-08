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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лечче
Лечче
Фалько 60
Табанелли 70
2:2
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Пандев 31
Кришито 45
Серия А, 15 тур
Серия А,
15 тур
Италия
8 дек. 2019, 14:30 МСК
8.12.2019, 14:30 МСК
воскресенье
Составы
Лечче
мин
11
Шахов
Евгений Шахов
90
30
Бабакар
Хума Бабакар
90
29
Рисполи
Андреа Рисполи
90
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
90
21
Габриэл
Габриэл
90
39
Делл'Орко
Кристиан Делл'Орко
90
37
Маер
Жан Маер
90
5
Лучионе
Фабио Лучионе
90
4
Петриччионе
Якопо Петриччионе
90
27
Кальдерони
Марко Кальдерони
90
19
Ла Мантия
Андреа Ла Мантия
90
Запасные
22
Виджорито
Мауро Виджорито
2
Риккарди
Давиде Риккарди
85
Имбула
Жанелли Имбула
23
Табанелли
Андреа Табанелли
70'
32
Ло Фасо
Симоне Ло Фасо
17
Фариас
Диего Фариас
10
Фалько
Филиппо Фалько
60'
Дженоа
мин
19
Пандев
Горан Пандев
31'
31'
90
20
Шоне
Лассе Шоне
90
4
Кришито
Доменико Кришито
45'
45'
90
27
Стураро
Стефано Стураро
90
18
Гильоне
Паоло Гильоне
90
97
Раду
Ионуц Раду
90
33
Паяч
Марко Паяч
90
14
Бираски
Давиде Бираски
90
99
Пинамонти
Андреа Пинамонти
90
17
Ромеро
Кристиан Ромеро
90
28
Агудело
Кевин Агудело
90
Запасные
22
Маркетти
Федерико Маркетти
5
Гольданига
Эдоардо Гольданига
32
Анкерсен
Петер Анкерсен
21
Радованович
Иван Радованович
29
Кассата
Франческо Кассата
30
Фавилли
Андреа Фавилли