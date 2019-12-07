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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Малиновский 44
Муриэль 64
Джимсити 90
3:2
Матч завершен
Верона
Верона
Серия А, 15 тур
Серия А,
15 тур
Италия
7 дек. 2019, 17:00 МСК
7.12.2019, 17:00 МСК
суббота
Составы
Аталанта
мин
72
Иличич
Йосип Иличич
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
90
19
Джимсити
Берат Джимсити
90'
90'
90
9
Муриэль
Луис Муриэль
64'
64'
90
21
Кастань
Тимоти Кастань
90
2
Толой
Рафаэл Толой
90
88
Пашалич
Марио Пашалич
90
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
90
33
Хатебур
Ханс Хатебур
90
11
Фройлер
Ремо Фройлер
90
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
90
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
4
Кьер
Симон Кьер
5
Масиелло
Андреа Масиелло
13
Арана
Гильерме Арана
18
Малиновский
Руслан Малиновский
44'
15
де Рон
Мартен де Рон
8
Госенс
Робин Госенс
99
Барроу
Муса Барроу
Верона
мин
4
Велозу
Мигель Велозу
90
15
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
5
Фараони
Давиде Фараони
90
1
Сильвестри
Марко Сильвестри
90
88
Лазович
Дарко Лазович
90
20
Цаканьи
Маттиа Цаканьи
90
13
Ррахмани
Амир Ррахмани
90
34
Амрабат
Софиан Амрабат
90
27
Давидович
Павел Давидович
90
32
Пессина
Маттео Пессина
90
Запасные
96
Радунович
Борис Радунович
22
Берарди
Алессандро Берарди
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
24
Кумбула
Мараш Кумбула
33
Эмпереур
Алан Эмпереур
3
Витале
Луиджи Витале
14
Верре
Валерио Верре
8
Хендерсон
Лиам Хендерсон
25
Данци
Андреа Данци
11
Паццини
Джампаоло Паццини
9
Степински
Мариуш Степински
66
Тутино
Дженнаро Тутино