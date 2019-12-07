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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лацио
Рим
Фелипе 45
Милинкович-Савич 74
Кайседо 90
3:1
Матч завершен
Ювентус
Турин
Роналду 25
Серия А, 15 тур
Серия А,
15 тур
Италия
7 дек. 2019, 22:45 МСК
7.12.2019, 22:45 МСК
суббота
Составы
Лацио
мин
6
Лейва
Лукас Лейва
90
26
Раду
Штефан Раду
90
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
90
10
Альберто
Луис Альберто
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90
33
Ачерби
Франческо Ачерби
90
1
Стракоша
Томас Стракоша
90
11
Корреа
Хоакин Корреа
90
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
74'
74'
90
29
Лаццари
Мануэль Лаццари
90
3
Фелипе
Луис Фелипе
45'
45'
90
Запасные
24
Прото
Силвио Прото
23
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
15
Баштуш
Баштуш
93
Вавро
Денис Вавро
16
Пароло
Марко Пароло
32
Катальди
Данило Катальди
20
Кайседо
Фелипе Кайседо
90'
22
Джони
Джони
Ювентус
мин
7
Роналду
Криштиану Роналду
25'
25'
90
14
Матюиди
Блейз Матюиди
90
5
Пьянич
Миралем Пьянич
90
16
Куадрадо
Хуан Куадрадо
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
1
Щесны
Войцех Щесны
90
12
Сандро
Алекс Сандро
90
10
Дибала
Пауло Дибала
90
33
Бернардески
Федерико Бернардески
90
4
де Лигт
Матейс де Лигт
90
30
Бентанкур
Родриго Бентанкур
90
Запасные
77
Буффон
Джанлуиджи Буффон
31
Пинсольо
Карло Пинсольо
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
13
Данило
Данило
24
Ругани
Даниэле Ругани
28
Демирал
Мерих Демирал
23
Джан
Эмре Джан
25
Рабьо
Адриан Рабьо
38
Мураторе
Симоне Мураторе
21
Игуаин
Гонсало Игуаин
20
Пьяца
Марко Пьяца