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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Ювентус
Турин
Бонуччи 20
Роналду 68
2:2
Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Бога 23
Капуто 47
Серия А, 14 тур
Серия А,
14 тур
Италия
1 дек. 2019, 14:30 МСК
1.12.2019, 14:30 МСК
воскресенье
Составы
Ювентус
мин
21
Игуаин
Гонсало Игуаин
79
7
Роналду
Криштиану Роналду
68'
68'
90
77
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
5
Пьянич
Миралем Пьянич
90
16
Куадрадо
Хуан Куадрадо
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
20'
20'
90
12
Сандро
Алекс Сандро
90
23
Джан
Эмре Джан
54
33
Бернардески
Федерико Бернардески
53
4
де Лигт
Матейс де Лигт
90
30
Бентанкур
Родриго Бентанкур
90
Запасные
31
Пинсольо
Карло Пинсольо
1
Щесны
Войцех Щесны
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
13
Данило
Данило
24
Ругани
Даниэле Ругани
28
Демирал
Мерих Демирал
14
Матюиди
Блейз Матюиди
8
Рэмзи
Аарон Рэмзи
10
Дибала
Пауло Дибала
Сассуоло
мин
9
Капуто
Франческо Капуто
47'
47'
90
10
Джуричич
Филип Джуричич
72
22
Тольян
Джереми Тольян
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
19
Романья
Филиппо Романья
90
77
Кирьякопулос
Георгиос Кирьякопулос
90
73
Локателли
Мануэль Локателли
90
7
Бога
Жереми Бога
23'
23'
90
2
Марлон
Марлон
90
23
Траоре
Хамед Траоре
62
63
Турати
Стефано Турати
90
Запасные
56
Пеголо
Джанлука Пеголо
13
Пелузо
Федерико Пелузо
17
Мюлдюр
Мерт Мюлдюр
68
Бурабиа
Мехди Бурабиа
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
8
Дункан
Альфред Дункан
36
Маццителли
Лука Маццителли