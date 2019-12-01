Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Парма
Парма
0:1
Матч завершен
Милан
Милан
Эрнандес 88
Серия А, 14 тур
Серия А,
14 тур
Италия
1 дек. 2019, 17:00 МСК
1.12.2019, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Парма
мин
22
Алвеш
Бруну Алвеш
90
27
Жервиньо
Жервиньо
90
2
Якопони
Симоне Якопони
90
36
Дармиан
Маттео Дармиан
90
17
Барилла
Антонино Барилла
90
33
Куцка
Юрай Куцка
90
15
Бругман
Гастон Бругман
90
1
Сепе
Луиджи Сепе
90
28
Гальоло
Риккардо Гальоло
90
10
Эрнани
Эрнани
90
44
Кулушевски
Деян Кулушевски
90
Запасные
53
Аластра
Фабрицио Аластра
34
Коломби
Симоне Коломби
16
Лорини
Венсан Лорини
3
Дермаку
Кастриот Дермаку
97
Пеццелла
Джузеппе Пеццелла
21
Скоццарелла
Маттео Скоццарелла
8
Грасси
Альберто Грасси
93
Спрокати
Маттиа Спрокати
11
Корнелиус
Андреас Корнелиус
Милан
мин
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
90
22
Мусаччио
Матео Мусаччио
90
8
Сусо
Сусо
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
90
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
79
Кессье
Франк Кессье
90
12
Конти
Андреа Конти
90
19
Эрнандес
Тео Эрнандес
88'
88'
90
4
Беннасер
Исмаэль Беннасер
90
9
Пентек
Кшиштоф Пентек
90
Запасные
25
Рейна
Пепе Рейна
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
68
Родригес
Рикардо Родригес
2
Калабрия
Давиде Калабрия
20
Билья
Лукас Билья
7
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
33
Крунич
Раде Крунич
46
Габбиа
Маттео Габбиа
11
Борини
Фабио Борини
18
Ребич
Анте Ребич
17
Леау
Рафаэль Леау