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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Интер
Милан
Мартинес 16
Мартинес 41
2:1
Матч завершен
СПАЛ
Феррара
Валоти 50
Серия А, 14 тур
Серия А,
14 тур
Италия
1 дек. 2019, 17:00 МСК
1.12.2019, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
79
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
90
6
де Врей
Стефан де Врей
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
77
Брозович
Марсело Брозович
90
5
Гальярдини
Роберто Гальярдини
79
8
Весино
Матиас Весино
90
19
Лазаро
Валентино Лазаро
76
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
10
Мартинес
Лаутаро Мартинес
16'
41'
16', 41'
90
Запасные
46
Берни
Томмазо Берни
27
Паделли
Даниэле Паделли
2
Годин
Диего Годин
13
Раноккия
Андреа Раноккия
34
Бираги
Кристиано Бираги
21
Димарко
Федерико Димарко
95
Бастони
Алессандро Бастони
20
Валеро
Борха Валеро
18
Асамоа
Квадво Асамоа
16
Политано
Маттео Политано
30
Эспозито
Себастьяно Эспозито
СПАЛ
мин
40
Томович
Ненад Томович
90
19
Куртич
Ясмин Куртич
90
8
Валоти
Маттиа Валоти
50'
50'
90
99
Бериша
Этрит Бериша
90
37
Петанья
Андреа Петанья
90
6
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
70
11
Мургиа
Алессандро Мургиа
90
23
Викари
Франческо Викари
90
13
Реца
Аркадиуш Реца
90
3
Игор
Игор
82
21
Стрефезза
Габриэль Стрефезза
42
Запасные
22
Тиам
Демба Тиам
25
Летица
Карло Летица
27
Фелипе
Фелипе
66
Саламон
Бартош Саламон
4
Сионек
Тиаго Сионек
95
Янкович
Марко Янкович
10
Флоккари
Сержио Флоккари
43
Палоски
Альберто Палоски