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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Верона
Верона
Фараони 21
Фараони 21
1:3
Матч завершен
Рома
Рим
Клюйверт 17
Клюйверт 17
Перотти 45
Перотти 45
Мхитарян 90
Серия А, 14 тур
Серия А,
14 тур
Италия
1 дек. 2019, 22:45 МСК
1.12.2019, 22:45 МСК
воскресенье
Составы
Верона
мин
15
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
5
Фараони
Давиде Фараони
21'
21'
21', 21'
90
1
Сильвестри
Марко Сильвестри
90
14
Верре
Валерио Верре
90
88
Лазович
Дарко Лазович
90
21
Гюнтер
Корай Гюнтер
90
20
Цаканьи
Маттиа Цаканьи
90
13
Ррахмани
Амир Ррахмани
90
34
Амрабат
Софиан Амрабат
90
32
Пессина
Маттео Пессина
90
Запасные
96
Радунович
Борис Радунович
22
Берарди
Алессандро Берарди
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
27
Давидович
Павел Давидович
33
Эмпереур
Алан Эмпереур
4
Велозу
Мигель Велозу
3
Витале
Луиджи Витале
8
Хендерсон
Лиам Хендерсон
25
Данци
Андреа Данци
11
Паццини
Джампаоло Паццини
9
Степински
Мариуш Степински
Рома
мин
9
Джеко
Эдин Джеко
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
18
Сантон
Давиде Сантон
90
6
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
13
Лопес
Пау Лопес
90
23
Манчини
Джанлука Манчини
90
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
90
21
Верету
Жордан Верету
90
42
Диавара
Амаду Диавара
90
17
Ундер
Дженгиз Ундер
90
99
Клюйверт
Джастин Клюйверт
17'
17'
17', 17'
90
Запасные
63
Фузато
Даниэль Фузато
20
Фасио
Федерико Фасио
5
Жуан
Жуан
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
77
Мхитарян
Генрих Мхитарян
90'
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
19
Калинич
Никола Калинич
8
Перотти
Диего Перотти
45', 45'