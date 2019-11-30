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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Брешиа
Брешиа
0:3
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Пашалич 26
Пашалич 61
Иличич 90
Серия А, 14 тур
Серия А,
14 тур
Италия
30 нояб. 2019, 17:00 МСК
30.11.2019, 17:00 МСК
суббота
Составы
Брешиа
мин
45
Балотелли
Марио Балотелли
90
28
Ромуло
Ромуло
90
1
Йоронен
Йессе Йоронен
90
2
Сабелли
Стефано Сабелли
90
26
Мартелла
Бруно Мартелла
90
6
Ндой
Эмануэле Ндой
90
14
Чансельор
Джон Чансельор
90
4
Тонали
Сандро Тонали
90
15
Кистана
Андреа Кистана
90
19
Мангравити
Массимильяно Мангравити
90
11
Торрегросса
Эрнесто Торрегросса
90
Запасные
22
Альфонсо
Энрико Альфонсо
5
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
25
Бизоли
Димитри Бизоли
3
Матею
Алеш Матею
20
Маньяни
Джанджакомо Маньяни
8
Жмрхаль
Яромир Жмрхаль
23
Морозини
Леонардо Морозини
7
Спалек
Николас Спалек
21
Матри
Алессандро Матри
9
Доннарумма
Альфредо Доннарумма
18
Айе
Флориан Айе
Аталанта
мин
72
Иличич
Йосип Иличич
90'
90'
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
90
19
Джимсити
Берат Джимсити
90
9
Муриэль
Луис Муриэль
90
21
Кастань
Тимоти Кастань
90
88
Пашалич
Марио Пашалич
26'
61'
26', 61'
90
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
90
15
де Рон
Мартен де Рон
90
8
Госенс
Робин Госенс
90
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
90
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
33
Хатебур
Ханс Хатебур
13
Арана
Гильерме Арана
18
Малиновский
Руслан Малиновский
11
Фройлер
Ремо Фройлер
99
Барроу
Муса Барроу