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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Торино
Турин
0:3
Матч завершен
Интер
Милан
Мартинес 12
де Врей 32
Лукаку 55
Серия А, 13 тур
Серия А,
13 тур
Италия
23 нояб. 2019, 22:45 МСК
23.11.2019, 22:45 МСК
суббота
Составы
Торино
мин
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
33
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
24
Верди
Симоне Верди
90
8
Базелли
Даниэле Базелли
90
23
Мейте
Суалихо Мейте
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
9
Белотти
Андреа Белотти
90
7
Лукич
Саша Лукич
90
36
Бремер
Бремер
90
Запасные
25
Розати
Антонио Розати
18
Уйкани
Самир Уйкани
30
Джиджи
Коффи Джиджи
34
Эйна
Ола Эйна
88
Ринкон
Томас Ринкон
21
Беренгер
Алекс Беренгер
11
Дзадза
Симоне Дзадза
20
Эдера
Симоне Эдера
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
2
Годин
Диего Годин
90
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
55'
55'
90
6
де Врей
Стефан де Врей
32'
32'
90
34
Бираги
Кристиано Бираги
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
77
Брозович
Марсело Брозович
90
8
Весино
Матиас Весино
90
23
Барелла
Николо Барелла
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
10
Мартинес
Лаутаро Мартинес
12'
12'
90
Запасные
46
Берни
Томмазо Берни
27
Паделли
Даниэле Паделли
13
Раноккия
Андреа Раноккия
21
Димарко
Федерико Димарко
95
Бастони
Алессандро Бастони
20
Валеро
Борха Валеро
87
Кандрева
Антонио Кандрева
19
Лазаро
Валентино Лазаро
30
Эспозито
Себастьяно Эспозито