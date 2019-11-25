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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
СПАЛ
Феррара
Петанья 55
1:1
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Стураро 57
Серия А, 13 тур
Серия А,
13 тур
Италия
25 нояб. 2019, 22:45 МСК
25.11.2019, 22:45 МСК
понедельник
Составы
СПАЛ
мин
27
Фелипе
Фелипе
90
26
Сала
Джакопо Сала
90
19
Куртич
Ясмин Куртич
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
99
Бериша
Этрит Бериша
90
37
Петанья
Андреа Петанья
55'
55'
90
31
Ди Франческо
Федерико Ди Франческо
90
6
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
90
23
Викари
Франческо Викари
90
13
Реца
Аркадиуш Реца
90
21
Стрефезза
Габриэль Стрефезза
90
Запасные
25
Летица
Карло Летица
22
Тиам
Демба Тиам
66
Саламон
Бартош Саламон
3
Игор
Игор
8
Валоти
Маттиа Валоти
11
Мургиа
Алессандро Мургиа
95
Янкович
Марко Янкович
10
Флоккари
Сержио Флоккари
43
Палоски
Альберто Палоски
9
Мончини
Габриэле Мончини
Дженоа
мин
2
Сапата
Кристиан Сапата
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
21
Радованович
Иван Радованович
90
27
Стураро
Стефано Стураро
57'
57'
90
18
Гильоне
Паоло Гильоне
90
97
Раду
Ионуц Раду
90
8
Лерагер
Лукас Лерагер
90
99
Пинамонти
Андреа Пинамонти
90
29
Кассата
Франческо Кассата
90
17
Ромеро
Кристиан Ромеро
90
28
Агудело
Кевин Агудело
90
Запасные
22
Маркетти
Федерико Маркетти
5
Гольданига
Эдоардо Гольданига
32
Анкерсен
Петер Анкерсен
14
Бираски
Давиде Бираски
20
Шоне
Лассе Шоне
33
Паяч
Марко Паяч
19
Пандев
Горан Пандев
10
Гюмюш
Зинан Гюмюш
30
Фавилли
Андреа Фавилли