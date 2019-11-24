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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Капуто 45
1:2
Матч завершен
Лацио
Рим
Иммобиле 34
Кайседо 90
Серия А, 13 тур
Серия А,
13 тур
Италия
24 нояб. 2019, 17:00 МСК
24.11.2019, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
9
Капуто
Франческо Капуто
45'
45'
90
8
Дункан
Альфред Дункан
90
10
Джуричич
Филип Джуричич
90
22
Тольян
Джереми Тольян
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
19
Романья
Филиппо Романья
90
73
Локателли
Мануэль Локателли
90
7
Бога
Жереми Бога
90
2
Марлон
Марлон
90
Запасные
63
Турати
Стефано Турати
77
Кирьякопулос
Георгиос Кирьякопулос
17
Мюлдюр
Мерт Мюлдюр
68
Бурабиа
Мехди Бурабиа
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
36
Маццителли
Лука Маццителли
Лацио
мин
6
Лейва
Лукас Лейва
90
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
34'
34'
90
10
Альберто
Луис Альберто
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90
33
Ачерби
Франческо Ачерби
90
1
Стракоша
Томас Стракоша
90
4
Патрик
Патрик
90
11
Корреа
Хоакин Корреа
90
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
90
29
Лаццари
Мануэль Лаццари
90
3
Фелипе
Луис Фелипе
90
Запасные
24
Прото
Силвио Прото
23
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
15
Баштуш
Баштуш
93
Вавро
Денис Вавро
16
Пароло
Марко Пароло
5
Лукаку
Джордан Лукаку
32
Катальди
Данило Катальди
20
Кайседо
Фелипе Кайседо
90'
22
Джони
Джони
34
Адеканье
Бобби Адеканье