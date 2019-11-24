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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Рома
Рим
Смоллинг 49
Манчини 57
Джеко 66
3:0
Матч завершен
Брешиа
Брешиа
Серия А, 13 тур
Серия А,
13 тур
Италия
24 нояб. 2019, 17:00 МСК
24.11.2019, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Рома
мин
9
Джеко
Эдин Джеко
66'
66'
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
6
Смоллинг
Крис Смоллинг
49'
49'
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
90
13
Лопес
Пау Лопес
90
23
Манчини
Джанлука Манчини
57'
57'
90
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
90
21
Верету
Жордан Верету
90
42
Диавара
Амаду Диавара
90
99
Клюйверт
Джастин Клюйверт
90
22
Дзаньоло
Николо Дзаньоло
90
Запасные
63
Фузато
Даниэль Фузато
20
Фасио
Федерико Фасио
18
Сантон
Давиде Сантон
5
Жуан
Жуан
17
Ундер
Дженгиз Ундер
8
Перотти
Диего Перотти
Брешиа
мин
28
Ромуло
Ромуло
90
9
Доннарумма
Альфредо Доннарумма
90
25
Бизоли
Димитри Бизоли
90
1
Йоронен
Йессе Йоронен
90
2
Сабелли
Стефано Сабелли
90
26
Мартелла
Бруно Мартелла
90
6
Ндой
Эмануэле Ндой
90
14
Чансельор
Джон Чансельор
90
4
Тонали
Сандро Тонали
90
15
Кистана
Андреа Кистана
90
11
Торрегросса
Эрнесто Торрегросса
90
Запасные
22
Альфонсо
Энрико Альфонсо
5
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
20
Маньяни
Джанджакомо Маньяни
19
Мангравити
Массимильяно Мангравити
8
Жмрхаль
Яромир Жмрхаль
23
Морозини
Леонардо Морозини
7
Спалек
Николас Спалек
21
Матри
Алессандро Матри
18
Айе
Флориан Айе