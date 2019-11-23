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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Госенс 56
1:3
Матч завершен
Ювентус
Турин
Игуаин 74
Игуаин 82
Дибала 90
Серия А, 13 тур
Серия А,
13 тур
Италия
23 нояб. 2019, 17:00 МСК
23.11.2019, 17:00 МСК
суббота
Составы
Аталанта
мин
10
Гомес
Алехандро Гомес
90
19
Джимсити
Берат Джимсити
90
2
Толой
Рафаэл Толой
90
88
Пашалич
Марио Пашалич
90
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
90
15
де Рон
Мартен де Рон
90
33
Хатебур
Ханс Хатебур
90
11
Фройлер
Ремо Фройлер
90
8
Госенс
Робин Госенс
56'
56'
71
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
90
99
Барроу
Муса Барроу
57
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
4
Кьер
Симон Кьер
5
Масиелло
Андреа Масиелло
21
Кастань
Тимоти Кастань
13
Арана
Гильерме Арана
9
Муриэль
Луис Муриэль
Ювентус
мин
21
Игуаин
Гонсало Игуаин
74'
82'
74', 82'
90
6
Хедира
Сами Хедира
70
5
Пьянич
Миралем Пьянич
90
16
Куадрадо
Хуан Куадрадо
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
1
Щесны
Войцех Щесны
90
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
90
10
Дибала
Пауло Дибала
90'
90'
90
33
Бернардески
Федерико Бернардески
26
4
де Лигт
Матейс де Лигт
90
30
Бентанкур
Родриго Бентанкур
58
Запасные
77
Буффон
Джанлуиджи Буффон
31
Пинсольо
Карло Пинсольо
13
Данило
Данило
24
Ругани
Даниэле Ругани
28
Демирал
Мерих Демирал
14
Матюиди
Блейз Матюиди
8
Рэмзи
Аарон Рэмзи
23
Джан
Эмре Джан
11
Коста
Дуглас Коста