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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Удинезе
Удине
0:0
Матч завершен
СПАЛ
Феррара
Серия А, 12 тур
Серия А,
12 тур
Италия
10 нояб. 2019, 17:00 МСК
10.11.2019, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Удинезе
мин
7
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
90
8
Яяло
Мато Яяло
90
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
90
19
Стригер Ларсен
Йенс Стригер Ларсен
90
10
де Пауль
Родриго де Пауль
90
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
90
30
Несторовски
Илия Несторовски
90
12
Сема
Кен Сема
90
5
Троост-Эконг
Уильям Троост-Эконг
90
50
Бекао
Родриго Бекао
90
1
Муссо
Хуан Муссо
90
Запасные
88
Николас
Николас
27
Перисан
Самуэле Перисан
87
Де Майо
Себастьян Де Майо
3
Самир
Самир
18
тер Авест
Хайдд тер Авест
4
Опоку
Николас Опоку
2
Сьерральта
Франсиско Сьерральта
6
Фофана
Секо Фофана
72
Барак
Антонин Барак
11
Уолес
Уолес
91
Теодорчик
Лукаш Теодорчик
15
Ласанья
Кевин Ласанья
СПАЛ
мин
27
Фелипе
Фелипе
90
10
Флоккари
Сержио Флоккари
90
40
Томович
Ненад Томович
90
43
Палоски
Альберто Палоски
90
19
Куртич
Ясмин Куртич
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
99
Бериша
Этрит Бериша
90
4
Сионек
Тиаго Сионек
90
6
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
90
13
Реца
Аркадиуш Реца
90
21
Стрефезза
Габриэль Стрефезза
90
Запасные
22
Тиам
Демба Тиам
25
Летица
Карло Летица
66
Саламон
Бартош Саламон
23
Викари
Франческо Викари
26
Сала
Джакопо Сала
8
Валоти
Маттиа Валоти
11
Мургиа
Алессандро Мургиа
37
Петанья
Андреа Петанья
31
Ди Франческо
Федерико Ди Франческо
9
Мончини
Габриэле Мончини