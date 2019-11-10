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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сампдория
Генуя
0:0
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Серия А, 12 тур
Серия А,
12 тур
Италия
10 нояб. 2019, 17:00 МСК
10.11.2019, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Сампдория
мин
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90
6
Экдаль
Альбин Экдаль
90
29
Мурру
Никола Мурру
90
24
Берешиньски
Бартош Берешиньски
90
25
Феррари
Алекс Феррари
90
9
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
90
14
Янкто
Якуб Янкто
90
1
Аудеро
Эмиль Аудеро
90
12
Депаоли
Фабио Депаоли
90
4
Виейра
Роналду Виейра
90
15
Колли
Омар Колли
90
Запасные
30
Фальконе
Владимиро Фальконе
21
Мурильо
Джейсон Мурильо
5
Хабот
Юлиан Хабот
8
Баррето
Эдгар Баррето
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
11
Рамирес
Гастон Рамирес
7
Линетти
Карол Линетти
18
Торсби
Мортен Торсби
10
Ригони
Эмилиано Ригони
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини
17
Капрари
Джанлука Капрари
Аталанта
мин
10
Гомес
Алехандро Гомес
90
19
Джимсити
Берат Джимсити
90
9
Муриэль
Луис Муриэль
90
18
Малиновский
Руслан Малиновский
90
21
Кастань
Тимоти Кастань
90
2
Толой
Рафаэл Толой
90
88
Пашалич
Марио Пашалич
90
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
90
15
де Рон
Мартен де Рон
90
33
Хатебур
Ханс Хатебур
90
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
90
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
4
Кьер
Симон Кьер
5
Масиелло
Андреа Масиелло
13
Арана
Гильерме Арана
11
Фройлер
Ремо Фройлер
8
Госенс
Робин Госенс
99
Барроу
Муса Барроу