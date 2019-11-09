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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Наполи
Неаполь
0:0
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Серия А, 12 тур
Серия А,
12 тур
Италия
9 нояб. 2019, 22:45 МСК
9.11.2019, 22:45 МСК
суббота
Составы
Наполи
мин
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
25
Оспина
Давид Оспина
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
90
14
Мертенс
Дрис Мертенс
90
19
Максимович
Никола Максимович
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
20
Зелински
Петр Зелински
90
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
8
Руис
Фабиан Руис
90
11
Лосано
Ирвинг Лосано
90
22
Ди Лоренцо
Джованни Ди Лоренцо
90
Запасные
27
Карнезис
Орестис Карнезис
1
Мерет
Алекс Мерет
62
Тонелли
Лоренцо Тонелли
6
Мариу Руй
Мариу Руй
13
Луперто
Себастьяно Луперто
34
Юнес
Армин Юнес
12
Эльмас
Эльйиф Эльмас
70
Гаэтано
Джанлука Гаэтано
9
Льоренте
Фернандо Льоренте
Дженоа
мин
19
Пандев
Горан Пандев
90
2
Сапата
Кристиан Сапата
90
20
Шоне
Лассе Шоне
90
32
Анкерсен
Петер Анкерсен
90
97
Раду
Ионуц Раду
90
8
Лерагер
Лукас Лерагер
90
33
Паяч
Марко Паяч
90
99
Пинамонти
Андреа Пинамонти
90
29
Кассата
Франческо Кассата
90
17
Ромеро
Кристиан Ромеро
90
28
Агудело
Кевин Агудело
90
Запасные
22
Маркетти
Федерико Маркетти
5
Гольданига
Эдоардо Гольданига
3
Баррека
Антонио Баррека
14
Бираски
Давиде Бираски
13
Эль-Амик
Джавад Эль-Амик
21
Радованович
Иван Радованович
9
Санабрия
Антонио Санабрия
18
Гильоне
Паоло Гильоне
10
Гюмюш
Зинан Гюмюш