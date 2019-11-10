Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Лацио
Рим
Корреа 30
Милинкович-Савич 62
Иммобиле 78
Корреа 80
4:2
Матч завершен
Лечче
Лечче
Лападула 40
Ла Мантия 85
Серия А, 12 тур
Серия А,
12 тур
Италия
10 нояб. 2019, 17:00 МСК
10.11.2019, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Лацио
мин
6
Лейва
Лукас Лейва
51
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
78'
78'
90
10
Альберто
Луис Альберто
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90
33
Ачерби
Франческо Ачерби
90
1
Стракоша
Томас Стракоша
90
4
Патрик
Патрик
72
11
Корреа
Хоакин Корреа
30'
80'
30', 80'
86
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
62'
62'
90
29
Лаццари
Мануэль Лаццари
90
3
Фелипе
Луис Фелипе
90
Запасные
24
Прото
Силвио Прото
23
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
15
Баштуш
Баштуш
93
Вавро
Денис Вавро
16
Пароло
Марко Пароло
5
Лукаку
Джордан Лукаку
7
Бериша
Валон Бериша
32
Катальди
Данило Катальди
20
Кайседо
Фелипе Кайседо
22
Джони
Джони
34
Адеканье
Бобби Адеканье
Лечче
мин
30
Бабакар
Хума Бабакар
73
13
Россеттини
Лука Россеттини
90
8
Манкосу
Марко Манкосу
90
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
90
21
Габриэл
Габриэл
90
9
Лападула
Джанлука Лападула
40'
40'
90
37
Маер
Жан Маер
70
5
Лучионе
Фабио Лучионе
90
4
Петриччионе
Якопо Петриччионе
90
27
Кальдерони
Марко Кальдерони
90
16
Меккарьелло
Бьяджо Меккарьелло
86
Запасные
22
Виджорито
Мауро Виджорито
39
Делл'Орко
Кристиан Делл'Орко
2
Риккарди
Давиде Риккарди
11
Шахов
Евгений Шахов
29
Рисполи
Андреа Рисполи
85
Имбула
Жанелли Имбула
32
Ло Фасо
Симоне Ло Фасо
6
Бензар
Ромарио Бензар
19
Ла Мантия
Андреа Ла Мантия
85'