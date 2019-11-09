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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Брешиа
Брешиа
0:4
Матч завершен
Торино
Турин
Белотти 17
Белотти 26
Беренгер 75
Беренгер 81
Серия А, 12 тур
Серия А,
12 тур
Италия
9 нояб. 2019, 17:00 МСК
9.11.2019, 17:00 МСК
суббота
Составы
Брешиа
мин
45
Балотелли
Марио Балотелли
90
28
Ромуло
Ромуло
90
25
Бизоли
Димитри Бизоли
90
1
Йоронен
Йессе Йоронен
90
3
Матею
Алеш Матею
90
2
Сабелли
Стефано Сабелли
90
20
Маньяни
Джанджакомо Маньяни
90
4
Тонали
Сандро Тонали
90
7
Спалек
Николас Спалек
90
15
Кистана
Андреа Кистана
90
18
Айе
Флориан Айе
90
Запасные
22
Альфонсо
Энрико Альфонсо
19
Мангравити
Массимильяно Мангравити
5
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
8
Жмрхаль
Яромир Жмрхаль
26
Мартелла
Бруно Мартелла
23
Морозини
Леонардо Морозини
6
Ндой
Эмануэле Ндой
9
Доннарумма
Альфредо Доннарумма
Торино
мин
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
33
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
24
Верди
Симоне Верди
90
23
Мейте
Суалихо Мейте
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
9
Белотти
Андреа Белотти
17'
26'
17', 26'
90
7
Лукич
Саша Лукич
90
34
Эйна
Ола Эйна
90
36
Бремер
Бремер
90
Запасные
25
Розати
Антонио Розати
18
Уйкани
Самир Уйкани
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
30
Джиджи
Коффи Джиджи
4
Лянко
Лянко
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
21
Беренгер
Алекс Беренгер
75', 81'
20
Эдера
Симоне Эдера
22
Миллико
Винченцо Миллико