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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
СПАЛ
Феррара
0:1
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Капрари 90
Серия А, 11 тур
Серия А,
11 тур
Италия
4 нояб. 2019, 22:45 МСК
4.11.2019, 22:45 МСК
понедельник
Составы
СПАЛ
мин
40
Томович
Ненад Томович
90
19
Куртич
Ясмин Куртич
90
8
Валоти
Маттиа Валоти
90
99
Бериша
Этрит Бериша
90
37
Петанья
Андреа Петанья
90
9
Мончини
Габриэле Мончини
90
11
Мургиа
Алессандро Мургиа
90
23
Викари
Франческо Викари
90
13
Реца
Аркадиуш Реца
90
3
Игор
Игор
90
21
Стрефезза
Габриэль Стрефезза
90
Запасные
25
Летица
Карло Летица
22
Тиам
Демба Тиам
27
Фелипе
Фелипе
66
Саламон
Бартош Саламон
4
Сионек
Тиаго Сионек
26
Сала
Джакопо Сала
7
Миссироли
Симоне Миссироли
6
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
95
Янкович
Марко Янкович
10
Флоккари
Сержио Флоккари
43
Палоски
Альберто Палоски
Сампдория
мин
6
Экдаль
Альбин Экдаль
90
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини
90
29
Мурру
Никола Мурру
90
25
Феррари
Алекс Феррари
90
9
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
90
14
Янкто
Якуб Янкто
90
1
Аудеро
Эмиль Аудеро
90
12
Депаоли
Фабио Депаоли
90
18
Торсби
Мортен Торсби
90
4
Виейра
Роналду Виейра
90
15
Колли
Омар Колли
90
Запасные
30
Фальконе
Владимиро Фальконе
24
Берешиньски
Бартош Берешиньски
21
Мурильо
Джейсон Мурильо
5
Хабот
Юлиан Хабот
8
Баррето
Эдгар Баррето
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
11
Рамирес
Гастон Рамирес
10
Ригони
Эмилиано Ригони
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
17
Капрари
Джанлука Капрари
90'
26
Лери
Мехди Лери