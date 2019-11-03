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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Лечче
Лечче
Лападула 18
Фалько 42
2:2
Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Тольян 35
Берарди 85
Серия А, 11 тур
Серия А,
11 тур
Италия
3 нояб. 2019, 17:00 МСК
3.11.2019, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Лечче
мин
30
Бабакар
Хума Бабакар
90
13
Россеттини
Лука Россеттини
90
8
Манкосу
Марко Манкосу
90
21
Габриэл
Габриэл
90
23
Табанелли
Андреа Табанелли
90
9
Лападула
Джанлука Лападула
18'
18'
90
37
Маер
Жан Маер
90
5
Лучионе
Фабио Лучионе
90
4
Петриччионе
Якопо Петриччионе
90
27
Кальдерони
Марко Кальдерони
90
16
Меккарьелло
Бьяджо Меккарьелло
90
Запасные
22
Виджорито
Мауро Виджорито
39
Делл'Орко
Кристиан Делл'Орко
2
Риккарди
Давиде Риккарди
11
Шахов
Евгений Шахов
29
Рисполи
Андреа Рисполи
85
Имбула
Жанелли Имбула
6
Бензар
Ромарио Бензар
10
Фалько
Филиппо Фалько
42'
19
Ла Мантия
Андреа Ла Мантия
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
90
11
Дефрель
Грегор Дефрель
90
22
Тольян
Джереми Тольян
35'
35'
90
25
Берарди
Доменико Берарди
85'
85'
90
19
Романья
Филиппо Романья
90
77
Кирьякопулос
Георгиос Кирьякопулос
90
73
Локателли
Мануэль Локателли
90
7
Бога
Жереми Бога
90
2
Марлон
Марлон
90
23
Траоре
Хамед Траоре
90
Запасные
63
Турати
Стефано Турати
13
Пелузо
Федерико Пелузо
17
Мюлдюр
Мерт Мюлдюр
8
Дункан
Альфред Дункан
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
10
Джуричич
Филип Джуричич