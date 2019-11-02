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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Торино
Турин
0:1
Матч завершен
Ювентус
Турин
де Лигт 70
Серия А, 11 тур
Серия А,
11 тур
Италия
2 нояб. 2019, 22:45 МСК
2.11.2019, 22:45 МСК
суббота
Составы
Торино
мин
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
24
Верди
Симоне Верди
90
8
Базелли
Даниэле Базелли
90
23
Мейте
Суалихо Мейте
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
9
Белотти
Андреа Белотти
90
34
Эйна
Ола Эйна
90
4
Лянко
Лянко
90
36
Бремер
Бремер
90
Запасные
25
Розати
Антонио Розати
18
Уйкани
Самир Уйкани
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
30
Джиджи
Коффи Джиджи
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
7
Лукич
Саша Лукич
21
Беренгер
Алекс Беренгер
11
Дзадза
Симоне Дзадза
22
Миллико
Винченцо Миллико
Ювентус
мин
7
Роналду
Криштиану Роналду
90
14
Матюиди
Блейз Матюиди
90
5
Пьянич
Миралем Пьянич
90
16
Куадрадо
Хуан Куадрадо
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
1
Щесны
Войцех Щесны
90
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
90
10
Дибала
Пауло Дибала
90
33
Бернардески
Федерико Бернардески
90
4
де Лигт
Матейс де Лигт
70'
70'
90
30
Бентанкур
Родриго Бентанкур
90
Запасные
77
Буффон
Джанлуиджи Буффон
31
Пинсольо
Карло Пинсольо
12
Сандро
Алекс Сандро
13
Данило
Данило
24
Ругани
Даниэле Ругани
28
Демирал
Мерих Демирал
6
Хедира
Сами Хедира
8
Рэмзи
Аарон Рэмзи
23
Джан
Эмре Джан
21
Игуаин
Гонсало Игуаин
11
Коста
Дуглас Коста