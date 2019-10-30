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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ювентус
Турин
Бонуччи 36
Роналду 90
2:1
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Куаме 41
Серия А, 10 тур
Серия А,
10 тур
Италия
30 окт. 2019, 23:00 МСК
30.10.2019, 23:00 МСК
среда
Составы
Ювентус
мин
7
Роналду
Криштиану Роналду
90'
90'
90
14
Матюиди
Блейз Матюиди
90
6
Хедира
Сами Хедира
90
77
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
16
Куадрадо
Хуан Куадрадо
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
36'
36'
90
12
Сандро
Алекс Сандро
90
10
Дибала
Пауло Дибала
90
33
Бернардески
Федерико Бернардески
90
24
Ругани
Даниэле Ругани
90
30
Бентанкур
Родриго Бентанкур
90
Запасные
31
Пинсольо
Карло Пинсольо
1
Щесны
Войцех Щесны
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
13
Данило
Данило
4
де Лигт
Матейс де Лигт
28
Демирал
Мерих Демирал
8
Рэмзи
Аарон Рэмзи
23
Джан
Эмре Джан
25
Рабьо
Адриан Рабьо
11
Коста
Дуглас Коста
Дженоа
мин
19
Пандев
Горан Пандев
90
2
Сапата
Кристиан Сапата
90
20
Шоне
Лассе Шоне
90
32
Анкерсен
Петер Анкерсен
90
18
Гильоне
Паоло Гильоне
90
97
Раду
Ионуц Раду
90
99
Пинамонти
Андреа Пинамонти
90
29
Кассата
Франческо Кассата
90
11
Куаме
Кристиан Куаме
41'
41'
90
17
Ромеро
Кристиан Ромеро
90
28
Агудело
Кевин Агудело
90
Запасные
22
Маркетти
Федерико Маркетти
5
Гольданига
Эдоардо Гольданига
3
Баррека
Антонио Баррека
14
Бираски
Давиде Бираски
13
Эль-Амик
Джавад Эль-Амик
21
Радованович
Иван Радованович
91
Сапонара
Риккардо Сапонара
9
Санабрия
Антонио Санабрия
10
Гюмюш
Зинан Гюмюш